Кечинов – о Фонбет Кубке России: «У меня два фаворита — «Спартак» и «Зенит»

Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался о возобновляющемся Фонбет Кубке России.

«У меня два фаворита — «Спартак» и «Зенит». Если они встретятся на ранней стадии, то фаворит — это победитель этой пары», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Специалист признался, что не может выделить хотя бы одну другую команду, которая могла бы побороться за победу в данном соревновании, и, хоть в кубковом турнире, как и всегда, может произойти всякое, сильнее «красно-белых» и «сине-бело-голубых» на данный момент нет никого, заключил эксперт.

«Зенит» вскоре встретится в ульяновской «Волгой», а «Спартак» - с «Локомотивом».