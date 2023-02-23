Коновалов – о Тавареше: «Действительно хороший игрок»

Бывший футболист Андрей Коновалов высказался о новом легионере в составе «красно-белых» Томаше Тавареше.

Специалист заявил, что на его произвели впечатление те навыки, которые португальский спортсмен демонстрировал на футбольном поле.

«За такое короткое время он успел создать много неприятностей сопернику и показал, что он действительно хороший игрок», - цитирует Коновалова «Матч ТВ».

Эксперт выразил надежду на то, что в дальнейшем у 21-летнего футболиста игра будет не хуже, чем во время вчерашнего матча с «Локомотивом» (1:0), о котором и идёт речь.

Ответный матч «Спартак» - «Локомотив» состоится 27 февраля.