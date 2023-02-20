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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия – о Промесе: «Спокоен за его состояние, он профессионал»

20 Февраля 2023 • 19:04 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.85
22.02 20:00

Один из лидеров московского «Спартака» Георгий Джикия высказался на тему того, что лучший бомбардир «красно-белых» Куинси Промес не был с основой клуба на сборах в ОАЭ и Турции.

«Я спокоен за его состояние, Москве он очень хорошо работает, пусть индивидуальные тренировки и работа в коллективе — это разные вещи. Я надеюсь, что он быстро сможет набрать тонус, ведь Куинси — большой профессионал своего дела, наш лидер», - рассказал Джикия клубной пресс-службе.

Куинси Промес – лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ, на пару с форвардом «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым у нидерландца 14 забитых голов за 17 туров, «Спартак» идёт на втором месте в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Куинси Промес
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