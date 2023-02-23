Игнатьев заявил, что при Дзюбе в «Локомотиве» стало больше юмора

Игрок «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, что нового появилось в команде с приходом в неё московского спортсмена Артёма Дзюбы.

Как спортсмен говорил ранее, он абсолютно нормально относится к появлению 34-летнего футболиста в составе «железнодорожников» и считает, что конкурентная составляющая пойдёт команде только лишь на пользу.

«Что Дзюба добавил команде? Юмор», - приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

Артём Дзюба дебютировал за «красно-зелёный» коллектив вчера, 22 февраля, в матче со «Спартаком» (0:1). Во время игры у москвича получилось создать опасный момент и пробить в штангу ворот соперника.