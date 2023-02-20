Агент Бальде: «Мороз и снег не повлияют на его игру»

Агент форварда московского «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло высказался о состоянии своего подопечного.

«Может ли температура -15 и снег как-то сказаться на его игре и мотивации? Не думаю, что это модет повлиять на игру Бальде. Он готов проявить себя и в такую погоду», - цитирует Пасторелло Metaratings.

Напомним, что у сенегальца пока так и не случилось настоящего дебюта за «Спартак». А всё из-за дисквалификации – её форвард отбывал всю первую половину сезона. Её причина была связана с нарушением игроком антидопинговых правил ещё во время игры в Италии за «Кальяри».

Противостояние «Локомотива» и «Спартака» на «РЖД Арене» в рамках Кубка России состоится послезавтра – 22 февраля, 20:00, время московское.