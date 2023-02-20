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Кубок России

Агент Бальде: «Мороз и снег не повлияют на его игру»

20 Февраля 2023 • 21:38 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.85
22.02 20:00

Агент форварда московского «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло высказался о состоянии своего подопечного.

«Может ли температура -15 и снег как-то сказаться на его игре и мотивации? Не думаю, что это модет повлиять на игру Бальде. Он готов проявить себя и в такую погоду», - цитирует Пасторелло Metaratings.

Напомним, что у сенегальца пока так и не случилось настоящего дебюта за «Спартак». А всё из-за дисквалификации – её форвард отбывал всю первую половину сезона. Её причина была связана с нарушением игроком антидопинговых правил ещё во время игры в Италии за «Кальяри».

Противостояние «Локомотива» и «Спартака» на «РЖД Арене» в рамках Кубка России состоится послезавтра – 22 февраля, 20:00, время московское.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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