Ловчев объяснил, что значит новый контракт со «Спартаком» для Абаскаля

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал новый контракт московского «Спартака» с главным тренером в лице Гильермо Абаскаля. Напомним, что стороны сегодня днём продлили свои трудовые отношения аж до середины 2025 года.

«Думаю, в клубе прочитали новости о том, что у него есть некие варианты на стороне, и оперативно решили продлить с ним контракт. Это как знак тренеру: парень, не волнуйся, мы в тебя верим, только никуда не уезжай. Заслуги Абаскаля очевидны, новый контракт – благодарность тренеру за отличную первую часть сезона», - рапортует Ловчев в своём Telegram-канале.

Качество работы Абаскаля в «Спартаке» показывают последние результаты команды в официальных турнирах, а также недавняя победа в товарищеском Winline Зимнем кубке РПЛ, где «красно-белые» оказались сильнее трёх команд из верхней части турнирной таблицы РПЛ – «Ростова», «Краснодара» и «Сочи».