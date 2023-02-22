«Локомотив» - «Спартак»: Данил Пруцев открыл счёт в матче

Московский «Спартак» забил быстрый гол в вечернем кубковом дерби против «Локомотива». На 17-й минуте отличился полузащитник «красно-белых» Данил Пруцев – 1:0.

К голу гостей привела грубая ошибка «железнодорожников». Пруцев получил мяч от Руслана Литвинова, отдавшего пас пяткой, и пробил впритирку с правой стойкой ворот Ильи Лантратова.

Жаркая игра в холодную февральскую погоду на «РЖД Арене» продолжается, к середине подходит первая половина дерби. Не пропустить самые интересные моменты поединка поможет трансляция от портала Liveresult.ru.