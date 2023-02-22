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«Локомотив» - «Спартак»: Данил Пруцев открыл счёт в матче

22 Февраля 2023 • 20:29 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
1 21.00 X 5.90 2 1.20
2-й тайм

Московский «Спартак» забил быстрый гол в вечернем кубковом дерби против «Локомотива». На 17-й минуте отличился полузащитник «красно-белых» Данил Пруцев – 1:0.

К голу гостей привела грубая ошибка «железнодорожников». Пруцев получил мяч от Руслана Литвинова, отдавшего пас пяткой, и пробил впритирку с правой стойкой ворот Ильи Лантратова.

Жаркая игра в холодную февральскую погоду на «РЖД Арене» продолжается, к середине подходит первая половина дерби. Не пропустить самые интересные моменты поединка поможет трансляция от портала Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Данил Пруцев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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