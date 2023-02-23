Баженов: «Мне очень нравится, как играет «Спартак»

В России официально возобновился футбол, в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России московский «Спартак» обыграл с минимальным счетом земляков из «Локомотива». Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов, ныне выполняющий функции одного из менеджеров красно-белых, прокомментировал события матча. Он признался, что ему очень нравится, как играет московский «Спартак».

- Структурно «Спартак» не поменялся, мне очень нравится, как команда играет. В команде большая конкуренция, думаю, еще порадуют нас, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».