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Кубок России

Юран: «Спартак» заслуженно обыграл «Локомотив»

23 Февраля 2023 • 10:42 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак» (0:1).

Специалист считает, что «красно-белые» одержали заслуженную победу, так как в первом тайме они были на голову сильнее своего соперника. Во второй же 45-минутке, по словам Юран, всё было не так однозначно, однако концовка встречи всё равно осталась за «Спартаком».

«Думаю, команда Абаскаля вполне могла забить и два мяча, и даже три. На «Локо» было печально смотреть. «Железнодорожники» просто не знали, что делать на поле. «Спартак» был резче, быстрее, выходил победителем из единоборств», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ответная встреча между этими командами состоится 27 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Сергей Юран
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