Литвинов – о Дзюбе в «Локомотиве»: «Не думаю, что это добавит особого противостояния»

Футболист столичного «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал переход бывшего игрока «красно-белых» Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Не думаю, что это добавит особого противостояния - дерби есть дерби вне зависимости от того, кто там играет», - приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Помимо этого игрок отметил и следующие вещи: решение о том, кто выйдет на поле в кубковом противостоянии с «железнодорожниками», будет принимать наставник команды Гильермо Абаскаль, «Спартак» будет бороться за победу в Фонбет Кубке России, а также «красно-белый» коллектив будет стараться оформить «золотой дубль».