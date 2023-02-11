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Кубок России

Литвинов – о Дзюбе в «Локомотиве»: «Не думаю, что это добавит особого противостояния»

11 Февраля 2023 • 09:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
22.02 20:00

Футболист столичного «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал переход бывшего игрока «красно-белых» Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Не думаю, что это добавит особого противостояния - дерби есть дерби вне зависимости от того, кто там играет», - приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Помимо этого игрок отметил и следующие вещи: решение о том, кто выйдет на поле в кубковом противостоянии с «железнодорожниками», будет принимать наставник команды Гильермо Абаскаль, «Спартак» будет бороться за победу в Фонбет Кубке России, а также «красно-белый» коллектив будет стараться оформить «золотой дубль».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Артём Дзюба Руслан Литвинов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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