​В «Спартаке» прокомментировали решение не пускать журналистов в раздевалку

«Спартак» отказом ответил на запрос «Матч ТВ» - клуб не пустит в раздевалку даже представителей официального вещателя Фонбет Кубка России в случае победы над «Локомотивом».

Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу.

«Ситуация, на самом деле, обычная, рабочая. Коллеги отправили запрос, мы на него ответили. Если кому-то интересно делать из этого новости - ради Бога. Это ещё раз говорит об уникальности нашего клуба», - высказался Зеленов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что регламент Фонбет Кубка России предусматривает посещение журналистами раздевалки победившей команды, но для этого нужно одобрение клуба.

Первый четвертьфинальный матч Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт 22 февраля.