Алаев: «Дзюба - большой мастер»

В России официально возобновился футбол, в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России московский «Спартак» обыграл с минимальным счетом земляков из «Локомотива». События игры прокомментировал президент российской Премьер-лиги Александр Алаев, который внимательно следил за дебютом Артёма Дзюбы в составе железнодорожников. Ему понравилась игра опального нападающего.

- Я всегда говорил, что Дзюба — большой мастер, и ему есть что доказывать. Было два хороших момента. В первом немного не повезло, во втором сказалась усталость, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».