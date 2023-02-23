Дзюба — о встрече со «Спартаком»: «Для меня это принципиальный матч»

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос, остаётся ли для него раздражителем «Спартак».

«Не такой, как раньше. Но для меня это все равно принципиальный матч. Я воспитанник «Спартака», мне нравится против них играть. В клубе остались ребята, которых хорошо знаю, с ними интересно соревноваться», — приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».

Первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Локомотив» и «Спартаком» завершился победой «красно-белых» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Данил Пруцев.

Ответная встреча запланирована на 27 февраля, начало — в 20:00 по московскому времени.