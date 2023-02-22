Юран: «Спартак» выиграл турнир, а «Локомотив» я не видел»

Известный российский специалист Сергей Юран высказался о предстоящем матче «Локомотив» - «Спартак».

Юран признался, что ему трудно однозначно назвать свои ожидания от приближающейся игры, так как во время долгого зимнего перерыва обе команды лишь готовились к возобновлению российского сезона.

«Спартак» выиграл турнир, а «Локомотив» я не видел. Но первые матчи после паузы всегда непростые. Нужно две или три игры, чтобы вкатиться», - приводит слова Юрана «Чемпионат».

Эксперт выразил надежду на то, что противостояние на «РЖД Арене» получится интересным и захватывающим.

Начало матча – сегодня в 20:00.