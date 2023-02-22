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Юран: «Спартак» выиграл турнир, а «Локомотив» я не видел»

22 Февраля 2023 • 12:31 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
1 4.05 X 3.50 2 2.03
Через 6 ч. 21 мин.

Известный российский специалист Сергей Юран высказался о предстоящем матче «Локомотив» - «Спартак».

Юран признался, что ему трудно однозначно назвать свои ожидания от приближающейся игры, так как во время долгого зимнего перерыва обе команды лишь готовились к возобновлению российского сезона.

«Спартак» выиграл турнир, а «Локомотив» я не видел. Но первые матчи после паузы всегда непростые. Нужно две или три игры, чтобы вкатиться», - приводит слова Юрана «Чемпионат».

Эксперт выразил надежду на то, что противостояние на «РЖД Арене» получится интересным и захватывающим.

Начало матча – сегодня в 20:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Сергей Юран
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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