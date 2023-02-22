Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом».

- Ждете сюрпризов в этой игре, или «Спартак» легко разделается с «железнодорожниками»?

- Будет борьба. Хотя «Спартак» сейчас выглядит лучше. Но «Локомотив» однозначно даст бой «Спартаку». Поэтому ждать легкого матча «красно-белым» не стоит.

- Какие для вас интриги в матче «Спартака» с «Локомотивом»?

- Интересно будет посмотреть, как новички «железнодорожников» усилят игру, как они будут смотреться на фоне «Спартака». И вообще как команды подошли к чемпионату.

- Насколько «Локомотив» сейчас непредсказуем?

- Я думаю, в достаточной степени, особенно после сборов. Одно дело, когда команда играет контрольные матчи, а другое – официальные встречи. Единственное, радует, что игры на этой стадии турнира будут две. Это лучше, чем одна.

- Надо ли «Спартаку» опасаться Дзюбу, если он выйдет на поле?

- Модель игры «Локомотива» станет немного другая с Дзюбой. Артём может зацепиться за верховые передачи, начать атаку. Но в любом случае это игрок хорошего качества, поэтому будет интересно на него посмотреть. Как и на Пиняева с Глушенковым. Вообще «Локомотив» неплохо укрепился. Взял футболистов хорошего уровня. Думаю, все новички сегодня выйдут на поле. Если их брали в команду, значит, на них рассчитывают. Другое дело, как ребята физически подойдут к этому матчу. Нас ждет интересное дерби с разных точек зрения, и легкой прогулки для «Спартака» не будет. Хотя он выглядит более уверено сейчас, нежели «Локомотив».

- Кроме дисквалифицированных Соболева, Николсона не сыграет Селихов. Не слишком ли много потерь?

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- Думаю, впереди может выйти Мелёшин или Бальде, либо они сыграют вдвоем. Схема может быть разная. Посмотрим, чем удивит Абаскаль.

- А дисквалификация основного вратаря Селихова может стать проблемой для «Спартака»?

- Все будет зависеть от того, как Максименко выступит. Если удачно, то пока он будет играть. В вообще, у «Спартака» слишком много потерь. Все-таки не примут участие в матче игроки основного состава. Но противостояние состоит из двух игр, и тренеры будут смотреть по ходу дела, какие можно внести изменения или применить модель.

- Как погодные условия могут сказаться на игре команд в дерби?

- Одно дело играть в комфортных условиях, а другое – в мороз. В любом случае погода влияет. Как бы ты не разогревал мышцы, это немного другое.

- Голов много не будет?

- Думаю, это так, потому что комбинировать на таком поле трудно. Если включат подогрев, газон может раскиснуть при минусовой температуре. Футбол будет другой, однозначно.

Елена Григорьевская