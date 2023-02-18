Гаврилов: «Уверен, что «Спартак» будет играть на победу и с позиции силы»

В прошлом игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился своим прогнозом на матч «красно-белых» с «Локомотивом» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Сложно говорить, как сложится этот матч. Обе команды готовились в разных условиях, все подходят в разном состоянии. Уверен, что «Спартак» будет играть на победу и с позиции силы. Красно-белые — фавориты этой игры», — приводит речь Гаврилова «РБ Спорт».

Юрий также считает, что в этом матче на первый план выйдет командная игра, а не персональные действия нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

Стартовый свисток в поединке прозвучит 22 февраля в 20:00 по московскому времени.

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