Сёмин: «Дзюба понравился, в ближайших матчах он забьёт»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о дебюте 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы за «железнодорожников» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака». Игра завершилась победой «красно-белых» со счётом 1:0.

Специалист похвалил Дзюбу за игру, отметив, что опытный форвард сумеет отличиться уже в ближайших двух-трёх матчах.

«Дзюба по игре понравился. Он практически забил, но штанга, как известно, — друг вратаря. Видно, что Артём проделал неплохую физическую работу», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 27 февраля и начнётся она в 20:00 по московскому времени.