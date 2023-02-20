Нагорных – о Дзюбе: «Его бэкграунд — рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил журналисту, заявившему о «негативном бэкграунде» московского футболиста Артёма Дзюбы.

«Его бэкграунд — рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Футбольный деятель добавил, что спортсмены, а в особенности лидеры, не являются простыми людьми, в связи с чем необходимо направить все имеющиеся навыки игрока на достижение необходимого команде результата.

Помимо «Локомотива» за свою карьеру Артём Дзюба выступал за ещё один московский клуб – «Спартак». 22 февраля команды сойдутся в очном противостоянии.