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Нагорных – о Дзюбе: «Его бэкграунд — рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной»

20 Февраля 2023 • 02:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.85
22.02 20:00

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил журналисту, заявившему о «негативном бэкграунде» московского футболиста Артёма Дзюбы.

«Его бэкграунд — рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Футбольный деятель добавил, что спортсмены, а в особенности лидеры, не являются простыми людьми, в связи с чем необходимо направить все имеющиеся навыки игрока на достижение необходимого команде результата.

Помимо «Локомотива» за свою карьеру Артём Дзюба выступал за ещё один московский клуб – «Спартак». 22 февраля команды сойдутся в очном противостоянии.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Артём Дзюба Юрий Нагорных
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