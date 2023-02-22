Шавло: «Главное, чтобы личные проблемы не мешали Промесу играть»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал ситуацию с неучастием нидерландского нападающего Куинси Промеса в зимних тренировочных сборах «красно-белых».

«Разумеется, Куинси переживает. Шум то затихнет, то усилится. Футбольной составляющей тут нет, главное, чтобы личные проблемы не мешали Промесу играть», - приводит слова бывшего спортсмена «Матч ТВ».

За всё время, проведённое нидерландцем в столичном коллективе, он успел стать чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка страны.

Нынешней зимой, до возвращения в Москву «Спартака», Куинси Промес тренировался по индивидуальной программе.