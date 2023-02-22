Шишкин: «В «-15» «Спартак» и «Локомотив» могут отказаться играть»

Известный в прошлом российский футболист Роман Шишкин поделился своим мнением о погодных условиях, при которых придётся играть футболистам «Локомотива» и «Спартака».

Шишкин согласился с теми, кто считает сегодняшнюю погоду холодной, и признался, что оделся на эту игру очень тепло. К слову, на матче бывший футболист будет присутствовать в качестве эксперта.

«У нас есть регламент, в «-15» «Спартак» и «Локомотив» могут отказаться играть. Нужно смотреть на момент матча», - приводит слова Шишкина «Чемпионат».

Специалист вспомнил, как и сам играл в Сибири в морозную погоду, но уточнил, что теперь ситуация несколько иная, ведь оба клуба – московские, и они могут урегулировать ситуацию между собой.