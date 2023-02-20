Руслан Нигматуллин: «Локомотив» - «Спартак» - это всегда интересно»

Бывший российский голкипер, а в настоящем футбольный эксперт Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от громкого противостояния в четвертьфинале Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком». Первая часть этого сражения пройдёт уже послезавтра в Москве на «РЖД Арене».

«В каком бы состоянии они не находились, «Локомотив» против «Спартака» - это интересно всегда и я с нетерпением ожидаю это дерби», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Эксперт отметил, что ему будет очень интересно взглянуть на обновлённый «Локомотив», который этой зимой пополнили разноплановые новички.

«Жду голевого дерби, желаю обоим соперникам себя отлично проявить», - добавил Нигматуллин.