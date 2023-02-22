Шишкин: «Локомотиву» нужно играть проще»

Экс-защитник московских «Локомотива» и «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал ход дерби между своими бывшими клубами в рамках четвертьфинальной серии Кубка России.

«Всё по делу, но сначала отмечу физическое состояние «Спартака» - в этом их превосходство. «Локо» действует через средний пас, однако «Спартак» продуктивно прессингует. «Локомотиву» нужно играть проще и сыграть длинными передачами на Дзюбу, а то могли пропустить и второй, и третий голы», - цитирует Шишкина «Матч-ТВ».

Напомним, совсем недавно стартовал второй тайм противостояния, пока впереди «красно-белые» благодаря быстрому голу Данила Пруцева – 1:0.