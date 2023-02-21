Гаврилов: «Ничего особо не жду от Дзюбы завтра»

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от возможного дебюта Артёма Дзюбы за «Локомотив». Напомним, завтра состоится московское дерби в рамках четвертьфинальной серии Кубка России – на «РЖД Арене» «Локо» принимает «Спартак», а Дзюба – зимний новичок «железнодорожников», который является воспитанником «красно-белых».

«Я от него особо ничего не жду, потому что даже в Турции, где он был в последнее время, он вроде как себя не проявил. Так что не знаю, чего от него ждать. Может быть, ему вообще пора уже заканчивать? Посмотрим завтра, что он покажет. Всё увидим сразу», - цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.