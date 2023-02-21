Павлюченко: «Противостояние Дзюбы и «Спартака» даст о себе знать, будет бойня»

Экс-нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от завтрашнего дерби столичных команд, которое состоится в рамках Кубка России на «РЖД Арене» в Москве.

«Противостояние Дзюбы и «Спартака» даст о себе знать. Будет настоящая бойня, как обычно в дерби это и бывает! Думаю, что Артём будет очень серьёзно настроен. В кубковых матчах всегда бывают непредсказуемые результаты», - цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Бывший форвард добавил, что фаворитом матча однозначно является «Спартак», однако сбрасывать со счёта усилившийся зимой «Лкоомотив» пока, по его мнению, не стоит.