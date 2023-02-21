Баженов — о матче «Локомотив» - «Спартак»: «Победит сильнейший»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался в преддверии матча плей-офф Фонбет Кубка России против «Локомотива».

«Ожидания просто хорошего матча. Победит, наверное, сильнейший. Надеюсь, что наша команда подготовилась хорошо, а игра покажет. Хочется, чтобы погодные условия не вмешивались, потому что в холодную погоду риск травм выше», — приводит слова Баженова Rusfootball.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» должен пройти завтра, 22 февраля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Ранее в СМИ сообщалось, что игра может быть перенесена из-за плохих погодных условий.