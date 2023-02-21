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Белоус: «Спартак» — весомый раздражитель для Дзюбы»

21 Февраля 2023 • 17:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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22.02 20:00

Российский менеджер Юрий Белоус высказался о предстоящем матче «Локомотив» - «Спартак».

«Главная интрига для меня — дебют за «Локомотив» Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова. «Спартак» — весомый раздражитель для Артёма», - цитирует Белоуса «Матч ТВ».

Футбольный деятель при этом подчеркнул, что, хоть он и обладает информацией об участии московского спортсмена в тренировках казанского «Рубина» при Леониде Слуцком, его физическая и психологическая форма продолжает оставаться неизвестной широкой публике.

Противостояние «красно-зелёных» и «красно-белых» состоится завтра в 20:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Кубок России Артём Дзюба Юрий Белоус
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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