Белоус: «Спартак» — весомый раздражитель для Дзюбы»

Российский менеджер Юрий Белоус высказался о предстоящем матче «Локомотив» - «Спартак».

«Главная интрига для меня — дебют за «Локомотив» Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова. «Спартак» — весомый раздражитель для Артёма», - цитирует Белоуса «Матч ТВ».

Футбольный деятель при этом подчеркнул, что, хоть он и обладает информацией об участии московского спортсмена в тренировках казанского «Рубина» при Леониде Слуцком, его физическая и психологическая форма продолжает оставаться неизвестной широкой публике.

Противостояние «красно-зелёных» и «красно-белых» состоится завтра в 20:00.