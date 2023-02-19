Корнеев: «Сейчас приятно смотреть на «Спартак»

Футбольный функционер Игорь Корнеев порассуждал о предстоящем матче плей-офф Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«От матча этих команд всегда можно ожидать чего угодно. На мой взгляд, «Спартак» имеет предпочтение. Даже сейчас приятно смотреть на «Спартак». Между командами есть разница», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Столичное дерби «Локомотив» - «Спартак» состоится 22 февраля, стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по московскому времени. Ответная игра между командами запланирована на 27 февраля.

Возобновление Российской премьер-лиги после зимней паузы произойдет в начале марта.