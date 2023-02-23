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Кубок России

Камоцци: Пруцев — талантливый футболист, у него большое будущее

23 Февраля 2023 • 12:43 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Футбольный агент Франко Камоцци высказался после гола полузащитника «Спартака» Данила Пруцева в матче 1/4 финале Фонбет Кубка России с «Локомотивом».

«Рад, что Данил забил гол в кубковом матче, поздравляю его и команду. Я всегда был уверен в уровне Пруцева и в том, что он будет полезен «Спартаку», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Менеджер отметил, что Пруцев является очень талантливым футболистом, которого ждет большое будущее.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и записал на свой счет три результативные передачи.

В первом матче «Спартак» одержал победу нал «Локомотивом» со счетом 1:0. Ответная игра запланирована на 27 февраля, начало — в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Данил Пруцев Франко Камоцци
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