Камоцци: Пруцев — талантливый футболист, у него большое будущее

Футбольный агент Франко Камоцци высказался после гола полузащитника «Спартака» Данила Пруцева в матче 1/4 финале Фонбет Кубка России с «Локомотивом».

«Рад, что Данил забил гол в кубковом матче, поздравляю его и команду. Я всегда был уверен в уровне Пруцева и в том, что он будет полезен «Спартаку», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Менеджер отметил, что Пруцев является очень талантливым футболистом, которого ждет большое будущее.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и записал на свой счет три результативные передачи.

В первом матче «Спартак» одержал победу нал «Локомотивом» со счетом 1:0. Ответная игра запланирована на 27 февраля, начало — в 20:00 по мск.