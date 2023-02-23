Куликов: «Локомотив» мог победить «Спартак» в дерби»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов высказался после поражения от «Спартака» (0:1) в рамках первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Куликов заявил «Чемпионату», что в первом тайме «железнодорожники» слишком прижались к своим воротам, но после перерыва все изменилось, и «Спартак» стал допускать ошибки.

«Судя по тому, как мы играли вторую половину встречи, мы могли и победить «Спартак» в дерби. Хочется сказать, что футбольное поле было довольно хорошего качества для февраля. Это стоит отметить», — добавил хавбек.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Ответная встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 27 февраля в 20:00 по мск.