Мостовой: «Не считаю Дзюбу медлительным»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о новичке московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Не считаю Дзюбу медлительным. Просто он не делает ставку на скорость, берёт другими качествами», - приводит слова Мостового «Плеймейкер».

Специалист спрогнозировал отсутствие воспитанника столичного «Спартака» в стартовом составе на очную кубковую игру с «красно-белыми». Однако в том, что известный форвард примет участие в матче, у Мостового сомнений нет.

«И даже за 15 минут Артём способен принести пользу», - добавил эксперт.

Противостояние «красно-зелёных» и «красно-белых» начнётся уже меньше, чем через сутки – 22 февраля в 20:00.