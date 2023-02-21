Аршавин выделил фаворита в дерби «Локомотив» - «Спартак»

Андрей Аршавин, работающий в системе «Зенита», порассуждал о предстоящем матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Локомотив» - «Спартак».

«Спартак» является фаворитом. Жду удачного рестарта сезона. Думаю, что Дзюбу стоит ожидать завтра в стартовом составе. В большинстве игр он выходил в основе, поэтому может и завтра появиться там», — приводит слова Аршавина портал «Чемпионат».

Столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится завтра, 22 февраля, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на 27 февраля, начало — в 20:00 по мск.