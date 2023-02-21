Билялетдинов: «Пиняев нестандартный и интересный игрок для нашего футбола»

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов признался, что у него вызывают повышенный интерес навыки саратовского футболиста Сергея Пиняева.

«Он нестандартный и интересный игрок для нашего футбола. Получится ли у него показывать стабильно красивую игру в «Локомотиве» — вот, что интересно», - приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Специалист назвал редкостью наличие подобного плана спортсменов в российском футболе.

Эксперт пожелал 18-летнему игрока успеха.

Ближайший матч «железнодорожники» проведут завтра, 22 февраля, против московского «Спартака» в рамках Фонбет Кубка России.