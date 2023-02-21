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Билялетдинов: «Пиняев нестандартный и интересный игрок для нашего футбола»

21 Февраля 2023 • 01:04 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
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22.02 20:00

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов признался, что у него вызывают повышенный интерес навыки саратовского футболиста Сергея Пиняева.

«Он нестандартный и интересный игрок для нашего футбола. Получится ли у него показывать стабильно красивую игру в «Локомотиве» — вот, что интересно», - приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Специалист назвал редкостью наличие подобного плана спортсменов в российском футболе.

Эксперт пожелал 18-летнему игрока успеха.

Ближайший матч «железнодорожники» проведут завтра, 22 февраля, против московского «Спартака» в рамках Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динияр Билялетдинов Сергей Пиняев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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