Федун – об Абаскале: «Будет немного удачи - будут и титулы»

Уже бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал продление контракта «красно-белыми» с молодым тренером Гильермо Абаскалем. Теперь соглашение испанского специалиста с клубом действительно до середины 2025 года.

«Он очень талантливый тренер, который не без риска принял приглашение возглавить «Спартак» в такое непростое время. Но этот риск сполна оправдался и теперь он умело управляет командой. Парни в команде очень любят и поддерживают его. У нас молодые и очень амбициозные тренер и команда. Если будет немного удачи, то будут и титулы», - цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

«Спартак» при Абаскале силён не только в официальных турнирах, но и в турнирах товарищеских. Так, в прошедшую пятницу «красно-белые» победили в Winline Зимнем кубке РПЛ, оставив за бортом такие команды как «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

В рамках Кубка России «Спартак» уже 22 февраля ждёт поединок против московского «Локомотива».