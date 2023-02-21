Чорлука посетит кубковое дерби «Локомотива» и «Спартака»

Бывший хорватский защитник и капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука станет завтрашним матчем четвертьфинала Кубка России, в котором на РЖД «Арене» «Локо» примет «Спартак». Он будет смотреть игру с трибуны, а также проведёт автограф-сессию, она состоится в 18:30 на южной трибуне стадиона «Локо», сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Ведран Чорлука выступал за «Локомотив» девять лет – с 2012 по 2021 год, ныне бывший центрдеф является помощником тренера сборной Хорватии Златко Далича.

Напомним, матч «Локомотива» и «Спартака» в рамках четвертьфинальной серии Кубка России пройдёт завтра в 20:00 по московскому времени.