Чорлука: «Не могу сказать, что много пихал Миранчукам»

Бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о братьях-близнецах Миранчуках.

«За что пихал Миранчукам? Они постоянно делали шесть касаний по мячу. Зачем? Дай мяч! Не могу сказать, что много пихал, но когда было нужно, я это делал», - приводит слова Чорлуки «Чемпионат».

Алексей Миранчук выступал за «железнодорожников» с самого начала карьеры и вплоть до перехода в итальянскую «Аталанту» 30 августа 2020 года. Антон Миранчук, также играющий за «красно-зелёных» со старта карьеры, продолжает демонстрировать высокое качество футбола в московском клубе.

Сегодня в 20:00 состоится игра «Локомотив» - «Спартак».