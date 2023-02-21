Гладилин назвал главных претендентов на победу в Кубке России

Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился своим мнением о фаворитах национального российского Кубка.

Помимо «красно-белой» команды Гладилин отмечает, что и «Локомотив», хоть и имеет основной задачу сохранения прописки в РПЛ, не будет играть спустя рукава как в очном противостоянии, так и, в случае успеха, во всех оставшихся.

«Есть ряд команд, которые тоже хотят выиграть трофей. «Зенит» каждый год побеждает в чемпионате, и с ним тяжело бороться за первое место. Вот Кубок России выиграть можно», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

«Локомотив» на этой неделе сыграет со «Спартаком», а «Зенит» - с «Волгой».