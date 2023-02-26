Булыкин: «Фаворит — «Спартак», но «Локомотив» может хорошо себя проявить»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением насчёт второго поединка между московским «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Напомним, что первая встреча двухматчевого противостояния закончилась победой «красно-белых» со счётом 1:0.

«Есть возможность у «Локомотива». К тому же тут кубковая игра, а «Локомотив» — это кубковая команда. Фаворит — «Спартак», но «Локомотив» может хорошо себя проявить», — считает Булыкин, слова которого приводит издание «Чемпионат».

Ответная игра между московскими командами запланирована на 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.