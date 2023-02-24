Сёмин: «Основа для всего - результат»

Известный российский специалист Юрий Сёмин высказался о новичке «Локомотива» Артёме Дзюбе. Московский спортсмен дебютировал за клуб в матче со «Спартаком» (0:1).

Специалист считает, что, раз у воспитанника «красно-белых» были голевые моменты, то можно уверенно говорить о том, что в скором времени он забьёт свой первый гол за «железнодорожников». Однако эксперт тут же сказал в двух случаях игрок обязан был реализовывать свои шансы.

«Основа для всего - результат. После этого есть эмоции у болельщиков и игроков - либо хорошие, либо очень плохие», - приводит слова Сёмина «Чемпионат».