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Сёмин: «Основа для всего - результат»

24 Февраля 2023 • 00:31 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Известный российский специалист Юрий Сёмин высказался о новичке «Локомотива» Артёме Дзюбе. Московский спортсмен дебютировал за клуб в матче со «Спартаком» (0:1).

Специалист считает, что, раз у воспитанника «красно-белых» были голевые моменты, то можно уверенно говорить о том, что в скором времени он забьёт свой первый гол за «железнодорожников». Однако эксперт тут же сказал в двух случаях игрок обязан был реализовывать свои шансы.

«Основа для всего - результат. После этого есть эмоции у болельщиков и игроков - либо хорошие, либо очень плохие», - приводит слова Сёмина «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Артём Дзюба
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