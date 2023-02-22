Тихонов: «Галактионов угадал с заменами»

Известный российский футболист Андрей Тихонов поделился своим мнением о тренерских решениях наставника «Локомотива» Михаила Галактионова во время матча со «Спартаком» (0:1).

«Галактионов угадал с заменами. Он дал установку своей команде на второй тайм выходить и прессинговать, потому что по такому полю могли быть любые ошибки в передачах», - сказал эксперт в эфире «Матч Премьер».

Также специалист считает, что Максима Глушенкова Галактионову стоило выпустить на поле раньше, чем это было сделано, однако в целом можно констатировать – тактические замены московского специалиста оказались весьма и весьма эффективными.