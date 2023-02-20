Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Джикия оценил атмосферу в «Спартаке» перед кубковой игрой

20 Февраля 2023 • 19:19 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.85
22.02 20:00

Лидер защиты московского «Спартака» Георгий Джикия оценил атмосферу в своей команде перед игрой Кубка России с земляками из «Локомотива».

«Атмосфера в коллективе такая: полное уважение друг к другу, все должны работать, любой с любым может пошутить, но опять же это должно быть уважительно и в меру. Внутренний очаг в команде реально очень позитивный, у нас все хотят вместе работать, друг за друга, и это очень сильно радует и облегчает капитанские обязанности», - рассказал Джикия клубному YouTube-каналу.

Напомним, на прошлой неделе болельщиков «Спартака» обрадовала приятная новость – клуб переподписал контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем до середины 2025 года.

Первый матч в рамках Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт 22 февраля на «РЖД Арене», если этому не помешает русская зима.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Февраля
20:06 · Кубок России
Масалитин: «Много голов в игре ЦСКА и «Краснодара» не жду»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Промес вернулся в общую группу «Спартака»
19:50 · Кубок России
Ефремов - о Караваеве: «Носится как лань безрогая, не останавливаясь»
19:29 · Кубок России
Радченко заявил, что «Зениту» в Ульяновске будет непросто
19:19 · Кубок России
Джикия оценил атмосферу в «Спартаке» перед кубковой игрой
19:04 · Россия. Премьер-лига
Джикия – о Промесе: «Спокоен за его состояние, он профессионал»
18:55 · Кубок России
Ширко: «Дзюба будет сверхнастроен на «Спартак»
18:05 · Кубок России
Сенников – об игре с «Локомотивом»: «На данный момент явный фаворит — «Спартак»
17:47 · Кубок России
Быстров: «Проигрыш футболистов Зенита в любом товарищеском матче лично меня никак не удивляет»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко – об «Урале»: «Все ответственно готовы к возобновлению чемпионата, Кубку»
17:19 · Кубок России
Кечинов – о Фонбет Кубке России: «У меня два фаворита — «Спартак» и «Зенит»
17:02 · Кубок России
Алдонин: «В Кубке постоянно происходят сюрпризы»
15:52 · Кубок России
Сёмин ждёт неожиданностей от матча «Локомотив» — «Спартак»
15:48 · Кубок России
​Мостовой высказался о матче «Локомотив» - «Спартак»
14:21 · Кубок России
​На матчах Фонбет Кубка России появится медиаменеджер
Все новости