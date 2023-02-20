Джикия оценил атмосферу в «Спартаке» перед кубковой игрой

Лидер защиты московского «Спартака» Георгий Джикия оценил атмосферу в своей команде перед игрой Кубка России с земляками из «Локомотива».

«Атмосфера в коллективе такая: полное уважение друг к другу, все должны работать, любой с любым может пошутить, но опять же это должно быть уважительно и в меру. Внутренний очаг в команде реально очень позитивный, у нас все хотят вместе работать, друг за друга, и это очень сильно радует и облегчает капитанские обязанности», - рассказал Джикия клубному YouTube-каналу.

Напомним, на прошлой неделе болельщиков «Спартака» обрадовала приятная новость – клуб переподписал контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем до середины 2025 года.

Первый матч в рамках Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт 22 февраля на «РЖД Арене», если этому не помешает русская зима.