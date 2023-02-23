Агент Кейта Бальде: «Мороз не может быть причиной для снижения требований к себе»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался об игре футболиста в матче с «Локомотивом».

«Повлиял ли мороз на уровень игры Бальде? В России сильные морозы, но настоящий профессионал должен играть в любую погоду. Это не может быть причиной для снижения требований к себе», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

22 февраля «Спартак» одержал победу в столичном дерби над «Локомотивом» (1:0) в рамках первой четвертьфинальной игры Фонбет Кубка России. Ответная встреча запланирована на 27 февраля, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по мск.