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Кубок России

Агент Кейта Бальде: «Мороз не может быть причиной для снижения требований к себе»

23 Февраля 2023 • 19:11 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался об игре футболиста в матче с «Локомотивом».

«Повлиял ли мороз на уровень игры Бальде? В России сильные морозы, но настоящий профессионал должен играть в любую погоду. Это не может быть причиной для снижения требований к себе», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

22 февраля «Спартак» одержал победу в столичном дерби над «Локомотивом» (1:0) в рамках первой четвертьфинальной игры Фонбет Кубка России. Ответная встреча запланирована на 27 февраля, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
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