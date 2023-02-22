Дзюба: «Ещё ничего не ясно, постараемся вернуться в игру»

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал ход игры в домашнем дерби против «Спартака». Пока впереди «красно-белые» - 1:0, но, как уверяет форвард, всё ещё может поменяться.

«Нам нужно быть смелее, а то какая‑то нервозность есть. Играть агрессивнее, повыше встречать игроков соперника, стараться дорожить мячом. Моментики есть, Камано выигрывает единоборства и обостряет. Полагаю, будут еще моменты. Главное, самим себе не привезти голы, нужно играть попроще», - сказал Дзюба в эфире «Матч-ТВ».

Отдельно новичок «Локо» похвалил агрономов «РЖД Арены», которые подготовили поле к зимнему матчу.

Напомним, единственный гол в составе «Спартака» в матче забил полузащитник Данил Пруцев. Взятие ворот зафиксировано на 17-й минуте встречи.

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