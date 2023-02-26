Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «железнодорожниками».

«Шансы на проход у «Локомотива», конечно, ниже. Всё-таки «Спартак» выиграл первый матч. Теперь «Локо» нужна только победа в ответной встрече. Сделать это будет непросто, потому что команда у «Спартака» сильная. В первом матче у них не было легионеров в первом тайме, но они выглядели предпочтительнее. Я бы сказал, что нужно небольшое чудо, чтобы обыграть «Спартак».

Счёт минимальный - 1:0. 1:0 выиграть в ответке возможно. Потом можно пройти по пенальти. Удивительным такой исход не назовешь. В первом матче было два разных тайма. Пока непонятно, где настоящий «Локомотив».

В кубковых матчах очень важен характер. За счет характера, единоборств и удачи можно добыть победу. В первом матче удача была не на стороне «Локомотива». К тому же был отмененный гол. Очень многое будет зависеть от настроя и тактики тренера. На первый тайм вышли игроки, которые занимаются оборонительной деятельностью. Это было грустно. Тренер поставил трёх полузащитников, которые только обороняются. У команды не могло ничего быть в атаке. Поэтому от выбора тренера зависит многое. Уверен, что Дзюбе будет сложно сыграть вторую игру 90 минут. Я предполагаю, что с первых минут выйдет Глушенков. Ротация в этих играх нужна», - сказал Сенников.

Ответный кубковый матч «Спартак» - «Локомотив» состоится в понедельник. Начало в 20:00.