Камоцци — о матче «Локомотив» — «Спартак»: «Главное, чтобы команды обошлись без травм»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором «красно-белые» встретятся с «Локомотивом».

Итальянский эксперт заявил, что верит в успех «Спартака», а также призвал футболистов обойтись без травм, несмотря на холодную погоду.

«В такую погоду вероятность получения повреждений сильно увеличивается. Нет сомнений, что футболисты будут бороться, но им нужно постараться минимизировать риски серьёзных травм», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 22 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.