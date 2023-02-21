​«Спартак» отказался пускать журналистов в раздевалку

«Спартак» отказом ответил на запрос «Матч ТВ» - основного вещателя Фонбет Кубка России. В запросе вещатель просил клуб о различных медийных активностях на кубковом матче против «Локомотива». Среди них – посещение журналистами раздевалки в случае победы команды. Такая возможность прописана в регламенте турнира, но только по согласованию с клубом.

«Спартак» не согласовал ни одну из активностей, о чём на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

Первый четвертьфинальный матч Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартак» пройдёт уже в среду, 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.