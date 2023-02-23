Сёмин — о матче «Локомотив» — «Спартак»: «Не понравилось, что было много примитива в игре обеих команд»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором «железнодорожники» уступили «Спартаку» (0:1).

По мнению специалиста, уровень мастерства со стороны игроков обеих команд в прошедшей встрече был невысок, так как футболисты только вкатываются во вторую часть сезона.

«Понравились, в первую очередь, хорошие эмоции, которые были у игроков. Не понравилось, что было много примитива в игре обеих команд», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Ответная встреча между этими командами состоится 27 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.