Рахимов считает подписание Дзюбы усилением для «Локомотива»

Бывший наставник столичного «Локомотива» Рашид Рахимов высказался о подписании Артёма Дзюбы в стан «железнодорожников».

«Считаю, что это усиление. Мы давно знаем Артёма, он всегда доказывал свою состоятельность. Годы идут, но Артём знает, как себя вести в таких ситуациях», — приводит слова специалиста «Матч ТВ». По его мнению, важным вопросом является физическое состояние экс-капитана российской сборной, ответ на который будет получен в сегодняшней встрече против «Спартака».

Напомним, что Артём Дзюба стал футболистом «Локомотива» на правах свободного агента в феврале текущего года. Свой дебют за московский клуб форвард может совершить сегодня, 22 февраля, в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Спартака». Стартовый свисток назначен на 20:00 по московскому времени.