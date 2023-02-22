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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов считает подписание Дзюбы усилением для «Локомотива»

22 Февраля 2023 • 18:14 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
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Через 0 ч. 20 мин.

Бывший наставник столичного «Локомотива» Рашид Рахимов высказался о подписании Артёма Дзюбы в стан «железнодорожников».

«Считаю, что это усиление. Мы давно знаем Артёма, он всегда доказывал свою состоятельность. Годы идут, но Артём знает, как себя вести в таких ситуациях», — приводит слова специалиста «Матч ТВ». По его мнению, важным вопросом является физическое состояние экс-капитана российской сборной, ответ на который будет получен в сегодняшней встрече против «Спартака».

Напомним, что Артём Дзюба стал футболистом «Локомотива» на правах свободного агента в феврале текущего года. Свой дебют за московский клуб форвард может совершить сегодня, 22 февраля, в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Спартака». Стартовый свисток назначен на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рашид Рахимов Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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