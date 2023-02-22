Актёр Баринов: «В такой мороз не надо проводить матч «Локомотив» — «Спартак», футболисты могут заболеть»

Известный актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов выразил мнение, что матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «железнодорожниками» и «Спартаком» следует перенести из-за морозов. Напомним, что эта игра должна состояться сегодня, 22 февраля, и начаться в 20:00 по московскому времени.

«Думаю, в такой мороз не надо проводить матч. Команды приехали из тёплых стран. Футболисты могут сломаться и заболеть», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Напомним, что игра состоится в Москве, где к вечеру температура опустится до -13 градусов. Условием для переноса встречи является температура ниже -15 градусов.