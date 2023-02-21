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Кубок России

Мостовой – о «Локомотиве»: «Никто жертвовать Кубком не будет»

21 Февраля 2023 • 23:54 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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Через 19 ч. 38 мин.

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал затруднительное положение столичного «Локомотива» в чемпионате России.

Некоторые эксперты высказывают мнение о расстановке приоритетов «красно-зелёными» в пользу исправления турнирной ситуации в РПЛ.

«Никто жертвовать Кубком не будет. Футболисты играют ради трофеев, поэтому важен любой турнир. Тем более сезон только возобновляется, команда соскучилась по игре», - цитирует Мостового «Плеймейкер».

Специалист заявил, что глубины состава и трудолюбия спортсменов «железнодорожникам» хватит не только на то, чтобы подняться в турнирной таблице российского чемпионата как можно выше, но и на то, чтобы побороться за трофей в кубкового соревнования.

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Локомотив Москва Кубок России Александр Мостовой РПЛ
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