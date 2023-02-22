Чорлука: «Мне было непонятно, как «Локомотив» оказался в нынешней ситуации»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о нынешнем положении «железнодорожников» в чемпионате России.

Напомним, что после 17 туров «красно-зелёные» расположились на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 13 очков. От зоны прямого вылета московскую команду отделяет один балл.

«Мне было непонятно, как они оказались в нынешней ситуации. Я спросил их: «Мы улучшим положение?» Они сказали, что во второй части сезона выступят лучше», — приводит слова Чорлуки «Чемпионат».

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт сегодня, 22 февраля, против «Спартака» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России. Начало — в 20:00 по московскому времени.