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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чорлука: «Мне было непонятно, как «Локомотив» оказался в нынешней ситуации»

22 Февраля 2023 • 10:05 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
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Через 9 ч. 26 мин.

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о нынешнем положении «железнодорожников» в чемпионате России.

Напомним, что после 17 туров «красно-зелёные» расположились на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 13 очков. От зоны прямого вылета московскую команду отделяет один балл.

«Мне было непонятно, как они оказались в нынешней ситуации. Я спросил их: «Мы улучшим положение?» Они сказали, что во второй части сезона выступят лучше», — приводит слова Чорлуки «Чемпионат».

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт сегодня, 22 февраля, против «Спартака» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ведран Чорлука
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